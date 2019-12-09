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Akar: Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkü’nün haklarının çiğnenmesine müsaade etmeyeceğiz

09 Aralık 2019 Pazartesi 15:03
Akar: Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkü’nün haklarının çiğnenmesine müsaade etmeyeceğiz

Türkiye Milli Savunma Bakanı  Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk oldu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

İlk olarak NATO ile Türkiye ilişkilerini değerlendiren Hulusi Akar, NATO’nun Türkiye ile  daha güçlü ve daha anlamlı olduğunun altını çizdi.

Libya mutabakatına ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Akar, bu anlaşmanın Libya ve Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin kollanması için yapıdığını vurguladı.

Akar, Yunanistan’ın Libya büyükelçisini sınırdışı etmesini acizlik olarak değerlendirdi

Akar, “ Bir acizlik, zafiyet olduğunu değerlendiriyoruz. Sonucu etkilemeyecek.” Bu konuda sükunet, sabır, akıl ve mantıkla olaylara yaklaşmayı, uluslararası hukuka uygunluğu tavsiye ediyoruz. Bu mutabakatın tamamen uluslararası hukuka uygun olduğunu altını çizerek belirtmek istiyorum.
“Ne Türkiye’nin kendi hak ve hukukunun ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade edeceğiz. Herhangi bir şekilde oldubittiye göz yummayacağız, izin vermeyeceğiz ve Türkiye’nin içinde olmadığı çözüm yollarının da hiçbir şekilde geçerli olmayacağını herkesin bilmesini istiyoruz.”

Türkiye Milli Savunma Bakanı Akargarantör ülke olarak Türkiye’nin içinde olmadığı planların yürümeyeceğinin de altını çizdi ve Doğu Akdeniz’de sorunun çözümü için tüm tarafları masaya davet etti.

Barış Pınarı Harekatı’nda hem doğu hem batı cephesindeki tacizlere karşı meşru müdafaa hakkının kullanıldığını kataran Akar, Tacizlerina zaldığına da işaret etti.

Akar, Barış Pınarı Harekatı’nda şu anda, 145 kilometre genişliğinde, 30 kilometre derinliğinde bir alanın tamamına yakının Türkiyenin kontrolü altında olduğunu bilgisini de paylaştı. (BRT/AA)

Anahtar Kelimeler:
AkarKıbrısTÜRK
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