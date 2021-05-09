Anneler Günü'nde oğlu tarafından tüfekle vurulan anne hayatını kaybetti

Niğde'de Anneler Günü'nde tartıştığı oğlu tarafından ruhsatsız tüfekle vurulan 32 yaşındaki anne yaşamını yitirdi.
Niğde'nin merkez Kiledere beldesinde bir evde kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evde 32 yaşındaki E.D'yi ölü buldu.
İncelemede 17 yaşındaki A.D'nin tartıştığı annesini evdeki ruhsatsız tüfekle öldürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan A.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Anne E.D'nin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.