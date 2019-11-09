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Antalya’da 4 kişilik aile ölü bulundu

Antalya'da ikisi çocuk dört kişilik Şimşek ailesi evde ölü bulundu. İlk incelemeyi yapan sağlık ekipleri siyanür zehirlenmesi olabileceği tespitinde bulundu.

09 Kasım 2019 Cumartesi 15:11
Antalya’da 4 kişilik aile ölü bulundu

Antalya’da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu.

Konyaaltı Siteler Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde yaşayan aileden haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi.

BABA VE ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENİ EL ELE BULUNDU

Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, salonda Selim Şimşek (36) ve çocukları Ceren (9) ile Ali Çınar’ın (5) ele ele cansız bedenlerini buldu. Evin diğer bölümlerini de kontrol eden polis, banyoda da anne Sultan Şimşek’in (38) cesedini buldu.

SİYANÜR ENDİŞESİYLE BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Şimşek ailesinin siyanür zehirlenmesine bağlı ölmüş olabileceğini belirtti.

İçerideki kokudan etkilenen 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine apartman boşaltıldı.

Olay yerine Afyonkarahisar’dan kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) ekibi çağrıldı. Sokak trafiğe ve yaya geçidine kapatıldı.

KBRN ve polis olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmanın ardından 4 kişinin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Hastaneye kaldırılan polis ve sağlık görevlilerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İNTİHAR MEKTUBU BULUNDU

Selim Şimşek’in, yaşadığı sıkıntıları anlatan bir not bıraktığı öğrenildi.

Baba Selim Şimşek’in, mektubunda maddi sıkıntı çektiğini, dokuz aydır çalışmadığını yazdığı belirtiliyor. Babanın, “Herkesten özür diliyorum ama artık yapacak bir şeyim yok. Hayatımıza son veriyoruz” ifadelerini kullandığı ifade ediliyor.

İSTANBUL’DA 4 KARDEŞ EVLERİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

6 Kasım günü, İstanbul’un Fatih ilçesinde dün dört kardeş, kapısına “”Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin” yazılı not astıkları evlerinde ölü bulunmuştu.

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Son Güncelleme: 09.11.2019 15:15
Anahtar Kelimeler:
Antalya’
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