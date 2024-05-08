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Acil durumlar dışında çağrı merkezini arayıp asılsız ihbarda bulunan kişilere bin 980 lira idari para cezası uygulanıyor.

112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personeli Şeyma Nur Mantar, bir vatandaşın 112’yi arayıp, "İtfaiye istiyorum. İçim yanıyor, aşk acısı çekiyorum." ihbarında bulunduğunu söyledi.

Olaylara acil müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor.

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