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Arı üreticileri için yeni tehlike: Katil gal arısı

Kestane ağaçları ve bal üreticileri için büyük tehlike oluşturan gal arısının yeni adresi Düzce oldu. Halk arasında 'Katil arı' olarak bilinen gal arısı için önlem alınmazsa, kestane ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

21 Mayıs 2021 Cuma 14:01
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Arı üreticileri için yeni tehlike: Katil gal arısı

Kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısı, Türkiye'de ilk olarak Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıktı.

Gal arısının yeni adresi ise Düzce oldu. Düzce’de arı yetiştiriciliği yapan Rahman Kangal, kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısının gelecek yıllarda daha büyük tehlike olacağını kestane ve bal üretiminde sıkıntılar yaşanacağını söyledi.

Ana vatanı Çin olan, Türkiye’de ilk olarak 2014 yılında Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan gal arısı için önlem alınmazsa kestane ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Önümüzdeki yıllarda ‘katil arının’ daha büyük tehlikeler doğuracağına değinen Kangal, "Gal arısı kestane çiçeğinin açmasını engelleyen bir arı türü. Bu Düzce için çok büyük tehlike" dedi.

"BİZ BAL, VATANDAŞ KESTANE ALAMAYACAK"

Kangal, "Şu anda ve önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek. Biz bal alamayacağız, vatandaşta kestane alamayacak"şeklinde konuştu.

ÇİÇEK OLUŞUMUNU ENGELLİYOR

Gal arısının çiçek oluşumunu engellediğini belirten Rahman Kangal, "Gal arısı çiçek oluşumunu engelliyor. Tabii çiçek olmadığı için meyve de olmayacak, bal da olmayacak. Gal arısı çiçek açmasını engelliyor ve meyve olmasını da engelliyor. Bu yüzden hem kestane, hem bal akımını durduruyor" diye konuştu.

Kangal, gal arısının oluşturduğu tehlikelerin önüne geçmek için İl Tarım Müdürlüğünün önlem alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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ArıArı üreticileriBalKatil Gal Arısı
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