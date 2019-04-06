Atatürk Havalimanı'nda taşınma işleminin yüzde 70'i tamamlandı

Son iç hat uçuşu TK 2182 sefer sayılı uçuşla Ankara'ya yapıldı. Son uçuşta yer alan çalışanlar ve yolcular hem öz çekim yaptı hem de birlikte fotoğraf çektirerek tarihe not düştü.

İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle kullanıma kapatılacak Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşta hem mutlu hem de heyecanlı anlar yaşandı. İstanbul'dan Ankara'ya 21.40'ta hareket eden TK 2182 sefer sayılı uçuşa bilet alan 288 yolcu, Atatürk Havalimanı'nı son kez kullandı.

Son uçuşu gerçekleştirmek için kapıda hostesler tarafından karşılanan yolcuların heyecanlı oldukları gözlendi. Uçağa binmek için aprona geçen yolcular, bu sırada bol bol fotoğraf çektirdi.

Uçuş personeli de bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi. Duygularını paylaşan bir uçuş görevlisi, "Benim 21 yılım bitti burada. Tabii ki üzülüyorum ama yeni havaalanına geçtiğimiz için de heyecanlıyız. Hepimize hayırlı olur inşallah." dedi.

Atatürk Havalimanı yer görevlileri, buradan son uçuşunu yapan "Malazgirt" uçağını Ankara'ya el sallayarak uğurladı.

BAKAN TURHAN SON TARİFELİ UÇAĞI UĞURLADI

Öte yandan TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Hava Yollarının (THY) Atatürk Havalimanı'ndan kalkan ve Singapur'a giden son tarifeli uçağını uğurladı.

Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak son sefer olan "TK 54" sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşu için Bakan Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçuşların kontrol edildiği "Smart Kule" diye tabir edilen kontrol kulesine geldi.

Burada son uçuş iznini veren Turhan, kalkış öncesi uçaktaki yolculara şöyle seslendi:

"THY'nin saygıdeğer yolcuları, bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Sizleri Atatürk Havalimanı'nın tarifeli son yolcuları olarak uğurlamaktan memnuniyet duyuyorum. Hayırlı ve emniyetli yolculuklar dilerim. Dönüşünüzde zafer anıtı ve dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na iniş yapacaksınız. Siz saygıdeğer yolcularımıza ve sevgili uçuş ekibimize iyi uçuşlar dilerim."

Daha sonra taşınmaya ilişkin bilgi veren Turhan, şunları kaydetti:

"THY'nin tarifeli son uçağını yolculamak için bir araya geldik. Bundan sonra İstanbul'a uçacak olan yolcular, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na iniş kalkış yapacaklar. Bugün, yarın Atatürk Havalimanı'ndan tüm operatörlerimiz, ekip, ekipmanlarımız, birimlerimiz İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

Bu saate kadar, taşınma programında herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Temennimiz yarın akşam geç saatlere kadar taşınma işlemini bitirmek. Havalimanında hizmet veren bazı makine, ekip ve ekipmanların Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı arasında kullanacakları güzergahlar trafiğe kapatıldı, bunları en kısa zamanda taşıma işlemini yapıp açmayı planlıyoruz."

Bakan Turhan, taşınma işlemine şahitlik eden İstanbullulara gösterdikleri hoşgörü için teşekkür etti.

Turhan daha sonra, son uçağa kalkış izni vererek, son yolcuları alkışlarla uğurladı.

“ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN TAŞINMA İŞLEMİNİN YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI"

Bu arada Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'na taşınmanın planlananın önünde devam ettiğini, yüzde 70'inin bittiğini belirterek, "Eğer bir aksilik olmazsa planlanandan 2-3 saat önce taşınma tamamlanır diye düşünüyorum." dedi.

THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan kalkan son tarifeli uçağı Singapur'a hareket ederken, THY Genel Müdürü Ekşi, AA muhabirine taşınma işlemlerine ilişkin bilgi verdi.

Şu an itibariyle toplam taşınma işleminin yüzde 70'inin tamamlandığını belirten Ekşi, şunları kaydetti:

"Planlananın önünde gidiyoruz. Şu ana kadar bir aksilik çıkmadı, eğer bir aksilik olmazsa planlanandan 2-3 saat önce taşınma tamamlanır diye düşünüyorum. An itibarıyla yarın İstanbul Havalimanı'ndan tüm seferleri yapacak teçhizatın oraya aktarımını tamamladık. Dolayısıyla yarın ki seferlerimizde taşınmadan dolayı herhangi bir aksaklık yaşanmayacak."