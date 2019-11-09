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Atatürk'ün hiç yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

09 Kasım 2019 Cumartesi 17:38
Atatürk'ün hiç yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümü öncesinde hiç yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı.TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 10 Kasım mesajıyla birlikte paylaştığı görüntülerde Atatürk, 1930 yılında Ege Vapuru’nda görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk
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