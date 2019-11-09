Atatürk'ün hiç yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı
09 Kasım 2019 Cumartesi 17:38
Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümü öncesinde hiç yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı.TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 10 Kasım mesajıyla birlikte paylaştığı görüntülerde Atatürk, 1930 yılında Ege Vapuru’nda görülüyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.