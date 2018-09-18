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'Bacılarla' imam nikahı kıymış!

Adnan Oktar örgütünün tuzağa düşürerek 'Turnike Sistemine' dahil edilen kadınlar arasında bu yapıya bağlılığını gösterelerin 'Bacılar' diye adlandırılan gruba dahil edildiği ve bunların da Adnan Oktar ile imam nikahı yaptığı belirlendi.

18 Eylül 2018 Salı 16:42
'Bacılarla' imam nikahı kıymış!

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir bilgiye ulaşıldı. Soruşturma savcılığı örgüt lideri Adnan Oktar'ın en yakınında olan ve “Bacılar Grubu” diye adlandırılan kadınlarla imam nikahı yaptığı bilgisine ulaştı.

ÖRGÜT İÇİNDE YÜKSELEN KADIN OKTAR'IN YANINA

Soruşturma kapsamında ulaşılan bilgilere göre Adnan Oktar, “Bacılar Grubuna” dahil olan kadınlardan istediğine “Bundan sonra benim eşimsin” diyerek imam nikahı yapıyor. Daha sonra bu kadın “Turnike” diye tabir edilen fuhuş sisteminden çıkarılıyor. Nikah kıyılırken yine “Bacılar Grubundan” iki kadın da şahit olarak yer alıyor. Adnan Oktar ile imam nikahı yapan kadınlar örgüt içerisinde “Kardeşler” diye adlandırılan grupla görüşmesi yasaklanıyor.

TURNİKE SİSTEMİ VE BACILAR GRUBU

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre evlenmek vaadiyle kandırılan kadınlar tuzağa düşürülerek “Turnike” tabiri kullanılan fuhuş sistemine düşürüldüğü belirtiliyor. Adnan Oktar'ın kadın müritlerden oluşan “Bacılar Grubu” da örgüt içinde uzun yıllar kalan kişilerden oluşuyor.

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Son Güncelleme: 18.09.2018 16:47
Anahtar Kelimeler:
Adnan OktarImam Nikahı
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