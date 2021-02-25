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Bağışıklığı güçlendiriyor, kansere yakalanma riskini düşürüyor

Salgın, sarımsağa olan talebi arttırdı. Bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsakta tüketicinin tercihi ise yerliden yana. Ayrıca uzmanlar, şifa kaynağı sarımsağı yutarak değil ezerek ve çiğ tüketmenin daha sağlıklı olduğu görüşünde.

25 Şubat 2021 Perşembe 20:45
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Bağışıklığı güçlendiriyor, kansere yakalanma riskini düşürüyor

Bağışıklığı güçlendiriyor, kansere yakalanma riskini düşürüyor. Sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor.

Diyetisyen Büşra Aydın, sarımsağın düzenli tüketildiğinde alzheimer, demans gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini düşürdüğünü söyledi.

Aydın, "Akciğer kanseri riskini önler. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek için günlük 2 adedi geçmeyecek şekilde beslenmenize ekleyebilirsiniz" dedi.

Koronavirüse karşı bağışıklığını güçlü tutmak isteyenler sarımsağa yöneldi.

Yerli sarımsak tercih ediliyor

Yerli sarımsak ithal olana göre daha sağlıklı. Vatandaşlar da çoğunlukla yerli sarımsağı tercih ediyor.

Diyetisyen Aydın, "Yerli sarımsak tansiyonu dengeler sindirim sistemini düzenler özellikle diyabetli bireyler beslenmelerine ekleyebilir. Özellikle yerli sarımsak keskin bir kokusu ve tadı vardır aroma vericidir" diyor.

Sarımsağı tüketirken iyi çiğnemek gerekiyor. Çiğ sarımsak sağlık açısından daha faydalı olduğu için yemeklere piştikten sonra eklenmesi tavsiye ediliyor.

TRT HABER

Son Güncelleme: 25.02.2021 21:47
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