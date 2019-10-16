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Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Resulayn kırsalında yer alan terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor. Harekatta şu ana kadar 637 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:02
Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DAEŞ'e karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı 8'inci gününde devam ediyor.

Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor.

Gece saatlerinde de devam eden yoğun obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor.

Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar'dan duyuluyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 637 OLDU

TC Milli Savunma Bakanlığı, harekatta 637 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
BarışPınarı8.gün
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RTE askeri 2019-10-16 10:26:31

HEPİNİZİN AMINA KOYACAZ EVELLALAH SONRA SIRA KIPRISA VALİ ATAMAYA GELECEK. ASLANLAR YOLDA GELİYOR BÜTÜN RUM YÜNAN NE VARSA HEPSİ KORKSUN MEHMET AKINCI

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