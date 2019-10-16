Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DAEŞ'e karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı 8'inci gününde devam ediyor.

Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor.

Gece saatlerinde de devam eden yoğun obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor.



Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar'dan duyuluyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 637 OLDU

TC Milli Savunma Bakanlığı, harekatta 637 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.