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Bayılma numarası yaparak vatandaşları dolandırdı

Ankara'da, simitçi gibi davranıp bayılma numarası yaparak vatandaşları dolandıran kişiye 4 bin 237 lira idari para cezası kesildi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 11:23
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Bayılma numarası yaparak vatandaşları dolandırdı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, simitçi gibi davranıp bayılma numarası yapan ve yardıma gelen vatandaşları dolandıran kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Yakalanan E.H'nin, daha önce hakkında 13 kez adli ve idari işlem yapıldığı ve aynı yöntemle birçok vatandaşın duygularını sömürerek dolandırdığı tespit edildi.

Emniyete götürülen E.H. hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 4 bin 237 lira idari para cezası kesildi.

Açıklamada, "İyi niyetinizin suistimaline izin vermeyin. Bu ve buna benzer bir olayla karşılaşmanız durumunda lütfen bize bildirin" sözlerine yer verildi.

Öte yandan Emniyet, söz konusu kişinin, yolda bayılma numarası yaptığı anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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