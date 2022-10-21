Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Mahkemede kan kokusu!
Mahkemede kan kokusu!
Cengiz Deniz teslim oldu
Cengiz Deniz teslim oldu
Uyuşturucu davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar verildi
Bir kişiyi ciddi şekilde darp ettiler
Bir kişiyi ciddi şekilde darp...
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
banner107
Flaş Haber
Dağyolu'nda Feci Kaza!
Kapat

Bebek sahilinde cinsel ilişki görüntüleri gündem olmuştu

Bebek sahilinde cinsel ilişki görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Özgür Kavi ile Carmen Maria T., halka açık alanda cinsel ilişkiye girerken görüntülenmişti. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler sonrası Özgür Kavi hakkında 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından dava açılmıştı. Davanın ilk duruşmasında Özgür Kavi, "Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey. Kadının akıl hastası olduğunu bilmiyordum. Kadın kendi isteğiyle benimle birlikte oldu" sözleriyle kendini savundu.

21 Ekim 2022 Cuma 09:38
229 Okunma
Bebek sahilinde cinsel ilişki görüntüleri gündem olmuştu



Bebek sahilinde cinsel ilişki görüntüleri ile ilgili yargılama başladı. Carmen Maria T. ile cinsel ilişkiye giren Özgür Kavi hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Özgür Kavi getirildi. Duruşmaya müşteki sanık Carmen Maria T. katılmazken taraf avukatları da hazır bulundu.

"KADININ AKIL HASTASI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Özgür Kavi savunmasında, "Kadının akıl hastası olduğunu bilmiyordum. Böyle bir durumla burada olduğum için üzgünüm. Kadın kendi isteğiyle benimle birlikte oldu. Durumu tam anlatamıyorum, benim de psikolojim iyi değil. Olay günü arkadaşımla yüzüyordum. Ben madde bağımlısıyım. 2-3 kez kadın yanımıza geldi, alkol ve sigaramızı almış. O an maddenin etkisindeydim. Kadının kesinlikle üzerine yürümedim. Olay kadının rızasıyla ve benim madde etkisinde olmamdan dolayı gerçekleşmiştir. Burada ben de mağdurum. Daha önce de kadını orada görmüştüm. Ben kadının akıl sağlığının yerinde olmadığını bilsem, o hareketi yapmazdım. Olayın yaşanmasından bir ay önce madde bağımlılığından kurtulmak için tedavi görmüştüm. Son 10 gün önce de hastaneye yatmak içinde başvuru yapmıştım" dedi.

Savcının neden açık alanda cinsel ilişkiye girdiklerini sorması üzerine Kavi, "Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey, ben böyle bir şey yapmak istemezdim" şeklinde cevap verdi.

"DIŞ GÖRÜNÜŞÜNDEN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE OLMADIĞINI BELLİ EDİYORDU"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Z. K., "Olay gününde zorlama gibi bir durum yoktu. İki tarafın da rızasında olan bir şeydi. Dış görünüşünden akıl sağlığı yerinde olmadığını belli ediyordu. Düzgün giyimli değildi" diye konuştu.

KAVİ'NİN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Özgür Kavi'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, dinlenmeyen tanığın zorla getirilmesine ve müşteki sanık Carmen Maria T.'nin daha önce tedavi gördüğü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavi evraklarının istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 tane torunu var yasak aşkı ortaya çıktı!
12 tane torunu var yasak aşkı ortaya çıktı!
Devlet hastanelerindeki ilaçları satan şebekeye operasyon
Devlet hastanelerindeki ilaçları satan şebekeye operasyon
Türkiye'de kar yağışı etkili oluyor
Türkiye'de kar yağışı etkili oluyor










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim