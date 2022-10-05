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Canlı yayında asgari ücret mesajı!

Milyonların gözü kulağı asgari ücretle ilgili haberlerde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM grup toplantısında asgari ücret ile ilgili önemli sinyaller verdi. Erdoğan yılbaşını işaret ederek ücretlerdeki artışla ilgili 'güzel bir havanın esmesini sağlayacağız' ifadesi milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. 2023 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte merak edilen soruların cevabı...

05 Ekim 2022 Çarşamba 13:34
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Canlı yayında asgari ücret mesajı!



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin TBMM grup toplantısında asgari ücretle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması milyonlarca asgari ücretliyi heyecanlandırdı. Peki yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2023 yeni asgari ücret zammıyla ilgili son dakika haberinin detayı...

ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgli 'İnşallah yılbaşından sonra hem tamamlanan yatırımlarla, hem makroekonomideki iyileşmelerle, hem çalışanların ücretlerinde yapacağımız artışlarla ülkemizde güzel bir havanın esmesini sağlayacağız.' açıklamasını yaptı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurmuştu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükselmişti.

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