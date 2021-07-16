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Çikolatada şeker oranı azalacak

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Çikolata, atıştırmalık gıdalar, soslar ve paketli tatlılar dahil pek çok üründe şeker oranı yüzde 10 azaltılacak.

16 Temmuz 2021 Cuma 10:01
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Çikolatada şeker oranı azalacak

Türkiye Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu işbirliğinde "Şeker Tüketimini Azaltma Rehberi" hazırlandı.

Rehbere göre, çikolota, şekerleme ürünleri, enerji barları, paketli tatlılar, sandviç sosları, fındık-fıstık ezmeleri ve bisküvi çeşitleri dahil olmak üzere pek çok üründe şeker oranı yüzde 10 düşürülecek.

Şeker oranı 2025'e kadar kademe kademe azaltılacak. İşbirliği kapsamında gıda üreticisi firmalar şeker tüketiminin azaltılması için gönüllü taahhütte bulundu

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