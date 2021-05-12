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Çin aşısının yeni partisi Türkiye'de

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçağın sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indiğini açıkladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:12
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Çin aşısının yeni partisi Türkiye'de

Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye’ye ulaşmış oldu.

Çin’den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE GÖNDERİLDİ

Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelindeki hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak.

10O MİLYON DOZLUK ANLAŞMA

Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.

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