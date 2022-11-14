Define kazısında kullanılan gübre bomba gibi patladı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kaçak kazı yapan gruptaki bir kişi gübreyi kayaların arasına sıkıştırıp patlatırken, parçalanan kayanın başına isabet etmesi neticesi hayatını kaybetti.

Bursa'da kaçak define kazısı sırasında meydana gelen patlamada bir kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan define aramak için Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ne gelen Ö.İ. (39), R.K. (54), M.D. (51) ve O.G. (32) bölgede izinsiz kazı yapmaya başladı.

Ö.İ., kayaların arasına gübre sıkıştırıp kayaları parçalamak istedi. Ancak gübrenin miktarını ve birleşenlerinin dozunu ayarlayamayınca kayaların arasına sıkıştırdığı gübre bomba gibi patladı.

Parçalanan kayadan kopan bir parça Ö.İ.'nin başına isabet ederek ağır şekilde yaralanmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.İ., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



SELFİE YALANI TUTMADI

Olaydan sonra diğer 3 kişi, kendilerini turist gibi tanıtıp gezi amaçlı o bölgede bulunduklarını ve hastanedeki arkadaşlarının selfie yaparken kayalıklardan yuvarlanarak yaralandığını söyledi.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, şüphelilerin yalanını kısa sürede çözüp 4 kişinin İstanbul'dan Bursa'ya kaçak define aramak için geldiklerini belirledi.

KASTEN ÖLDÜRME VE İZİNSİZ KAZI SUÇLAMASI

Olay yerinde yapılan araştırmada, 2 adet dedektör, 1 adet hilti, 1 adet jeneratör, 2 adet kazma, 2 adet kürek bulunarak muhafaza altına alındı.



Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli şahısların "Kasten Öldürme ve 2363 Sayılı Kanuna Muhalefet (İzinsiz Kazı)" suçlarından adliyeye çıkarılacakları belirtildi.