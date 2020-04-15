TC Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz’de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsü. Deniz Kuvvetlerimiz, denizlerdeki gözümüz İHA'lar ile mavi vatanımızı sürekli gözetleyerek hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla koruyor" denildi.
Doğu Akdeniz'de gemilere İHA ile takip
Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateyni, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile takip ediliyor.
15 Nisan 2020 Çarşamba 14:39
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Bir tek takip yapabilisiniz , mavi vatan , suriye , libya ne oldu , Reis ne oldu , Temel Reis .
Ne mutlu TÜRKÜM diyene...