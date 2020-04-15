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Doğu Akdeniz'de gemilere İHA ile takip

Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateyni, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile takip ediliyor.

15 Nisan 2020 Çarşamba 14:39
1159 Okunma
Doğu Akdeniz'de gemilere İHA ile takip

TC Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz’de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsü. Deniz Kuvvetlerimiz, denizlerdeki gözümüz İHA'lar ile mavi vatanımızı sürekli gözetleyerek hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla koruyor" denildi.

Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizİHABarbaros Hayrettin Paşa
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Gibri 2020-04-15 17:09:49

Bir tek takip yapabilisiniz , mavi vatan , suriye , libya ne oldu , Reis ne oldu , Temel Reis .

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ada 2020-04-15 15:29:32

Ne mutlu TÜRKÜM diyene...

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