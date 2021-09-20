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Doğum sonrası koronavirüse yakalanan anne: Aşının önemini yatınca anladım

Kayseri’de, doğum yaptıktan 3 gün sonra koronavirüse yakalanan Gülşen İbiş (41), "Aşı randevularımı almıştım ancak biraz tedirgin oldum ve aşımı yaptırmak istemedim. Çok pişman oldum. Çocuğumu göremiyorum. Benim için ağır bir süreç. Aşının önemini burada yatınca anladım” dedi.

20 Eylül 2021 Pazartesi 12:04
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Doğum sonrası koronavirüse yakalanan anne: Aşının önemini yatınca anladım

İkinci çocuğuna hamile olan Gülşen İbiş, doğum için 25 gün önce Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 15 günlük tedavi sürecinin ardından İbiş, Yiğit Aras ismini verdikleri oğullarını dünyaya getirdi. Hastanede tedavisi devam eden İbiş, doğumdan 3 gün sonra koronavirüse yakalandı. Aşı yaptırmayan 2 çocuk annesinin hastanedeki tedavisi sürerken, bebeği de tedbir amaçlı yoğun bakımda tutuluyor. Gülşen İbiş’e 2 doz aşısını yaptıran eşi Hatem İbiş refakat ediyor.

'ÇOCUĞUMU GÖREMİYORUM'

Yaşadığı süreci anlatan Gülşen İbiş, “Ben ikinci çocuğumun doğumu nedeniyle 25 gündür hastane yatıyorum. 3 gün önce yapılan testte koronavirüse yakalandığım ortaya çıktı.  Sezaryenle doğum yapmıştım. Çocuğumu 1 haftadır göremedim. Kronik rahatsızlığım vardı. Aşı randevularımı almıştım ancak rahatsızlıktan dolayı biraz tedirgin oldum ve aşımı yaptırmak istemedim. Çok pişman oldum. Çocuğumu göremiyorum. Benim için ağır bir süreç oldu” dedi.

'HİÇ KİMSE AŞILARINI İHMAL ETMESİN'

Koronavirüs nedeniyle zor dönem geçirdiğini aktaran İbiş, “Çocuğum orada, ben burada yatıyorum. Tedavi sürecim sıkıntılı geçti. Koronavirüs nedeniyle sıkıntılı zamanlar geçirdim. En büyük sıkıntım, çocuğumu görememek ve sütümü verememek oldu. Eşim 2 doz aşısını yaptırdı. Hastalığa yakalanmadı. Aşı olduğu için eşim kurtardı. Bu hastalıkta hiç kimse aşılarını ihmal etmesin. Aşının önemli olduğunu ben burada yatınca anladım. Koronavirüs olmasıydım çocuğumu yanıma alacaktım. Bence herkes aşısını olmalı. Buradan çıktıktan sonra isteğim, aşılarımı yaptırmak” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAşı
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