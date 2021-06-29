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Elazığ'da 4,3'lük deprem

AFAD'dan deprem açıklaması geldi. Elazığ'da saat 6,41'de 4,3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Merkezi Maden ilçesi olan depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bilgi gelmedi. İçişleri Bakanlığı'ndan "Henüz olumsuz bir ihbar ulaşmadı" açıklaması geldi.

29 Haziran 2021 Salı 08:57
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Elazığ'da 4,3'lük deprem

Açıklamaya göre Elazığ'ın Maden ilçesi merkezli bir son dakika depremi yaşandı. 

AFAD verilerine göre saat 6.41'de yaşanan depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü. 

Depremin 7,15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Elazığ Maden'deki depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 

Çataklı, "An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Geçmiş olsun" dedi. 

GEÇEN HAFTA BİNGÖL SALLANMIŞTI

Bingöl Kığı ilçesi merkezli bir deprem 25 Haziran 2021 tarihinde yaşanmıştı. AFAD depremin büyüklüğünü 5,2 olarak duyurmuştu. 

Bingöl merkezli deprem başta Elazığ olmak üzere çevrfe illerde de hissedilmişti. Belirgin süresi 7.38 saniye olarak açıklanan depremdecan kaybı yaşanmamıştı. 

Son Güncelleme: 29.06.2021 15:57
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