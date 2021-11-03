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Emniyet'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili hashtag için açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili oluşturulan etikete manipülatif nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

03 Kasım 2021 Çarşamba 13:27
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Emniyet'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili hashtag için açıklama
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Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili manipülatif iddialarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın internet ortamında devriye faaliyetleri yürüttüğü hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdğan kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır.

Bahse konu hashtag (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a  yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır.

Yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere gönderilmektedir."

Anahtar Kelimeler:
Erdoğan
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