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Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Adalar konusunda Yunanistan ile artık görüşme yapılmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı da yapmayacağız dedik. Bundan daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın'' dedi. Erdoğan, 22 Haziran'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye geleceğini de açıkladı.

17 Haziran 2022 Cuma 16:20
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Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ATİNA İLE EGE ADALARI GERİLİMİ

Yunanistan ile ilgili sürece dair değerlendirmelerinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yunanistan'la ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve 'Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı da yapmayacağız' dedik. Bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz. Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Böylece Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın.''

Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü'nde canlı bağlantıyla katılacağı enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na ilişkin, "Video konferans aracılığıyla Sayın Biden'ın da daveti üzere liderler olarak bunu yapacağız. Yaklaşık 3'er dakikalık birer tebliğimiz olacak. Bu tebliğlerimizi sunmak suretiyle iklim ve çevre konusunda ne düşündüğümüzü, neler yapmayı planladığımızı bu görüşmede video konferans aracılığıyla anlatacağız" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Haziran'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin bir soruya ise şöyle cevap verdi:

"Çarşamba günü nasip olursa Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşallah Ankara'da, Külliye'de biz de kendilerini kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Bundan sonraki sürece yönelik Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatını bulacağız."

Öncü ekipler ve heyetlerin zaten geldiğini kaydeden Erdoğan, "Çarşamba günü de Veliaht Prens kendisi gelecekler. Bu bir resmi ziyarettir. Bu resmi ziyaretle biz de resmi kabulümüzü yapacağız" şeklinde konuştu.

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