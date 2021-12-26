Erdoğan'dan faiz açıklaması: Bu çarkı bozup milleti hedefine ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"İstanbul medeniyetimizde ve tarihimizde ayrı bir yere ve öneme sahip."

İstanbul'u sevmek, tüm insanlığı sevmek demektir.

İstanbul'u sevmek meşakkatli ve şerefli bir iştir.

Bu şehre hizmet etmek etmek, aynı zamanda İstanbul'un muhafızları olan Eyüp Sultan'a ve Fatih Sultan'a hizmet etmek demektir.

Rabb'imize ne kadar hamd etsek, azdır.

İstanbul'a hizmet etmek demek, 84 milyonunun tamamının kalbine girmek demektir.

Her dava gibi, bizim davamızın da sembolleri de vardır. Mineralerimiz ve tekbirlerimiz bu sembollerdir. Ayasofya'nın camii olarak ibadete açılması bizim için bu yüzden çok kıymetlidir.

İşte bunun için İstanbul'a kazandırdıüımız her medeniyet sembolü bizim için çok değerlidir."

Çamlıca Camii İstanbul'un her yerinden görünüyor. Barboras Hayrettin Camisi de geliyor.

Verdiğimiz mücadele yeniden bir şahlanış mücadelesidir. Mücadelemiz 2023 vizyonumuza gençlere bırakmaktır.

Zulüm 1453'te başladı diyenlere karşı bu toprakların ebedi vatanımız olduğunu gösterme mücadelesi veriyoruz.

Şayet bazen öfkeli görünüyorsak, tek derdimiz sevdamızdır.

Rabb'im hepimizi, bu davaya hakkıyla hizmet edenleren eylesin.

Bu davada bencilliğe ve ihanete yer olmaz Davamızı daha ileriye taşıyıp 2023'e zaferle ulaştırmamız gerek.

İstanbul'daki 962 mahalle başkanımız 899'u il yönetimi tarafından bizzat ziyaret edildi.

Bu kapsamda engelli, yaşlı, yetim, öksüz ve dar gelirli vatandaşlarımıza ulaşmaya önem veriyoruz.

Şehrin ana dinamiklerini oluşturan kesimlerini de önemsiyoruz.

ASİYE AÇIKLAMASI

39 belediyemize sesleniyorum. Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Bu hayvan barınakları ile birlikte Osmanlı'nın yaptıklarını unutmayınız. Ne yapıyorlardı? Hayvanların ağaçlarda yetişen nümetleri yemelerini sağlıyorlardı.

Asiye pitbull köpekleriyle oynarken yaralandı. Babasını aradım. Dün ambulans uçakla Antalya'ya gönderdik. Şu anda tedavisi yapılıyor. Biz böyleyiz, böyle olmaya da devam edeceğiz.

İlk günden beri ne diyoruz. AK Parti'yi kuran millettir diyoruz. Bizim bu millete sadece teşekkür, sadece şükran değil, 15 Temmuz nedeniyle can borcumuz var. Bu millet için ne yapsak az gelir.

Eğitimde gerekli adımları attık mı?, Şehir hastanelerini kurduk mu?

CHP, hal binasını hastane olarak teslim edecek kadar yalancı.

19 yılda ülkemize kazandırdığımız eserleri saymaya kalksak günler yetmez.

Felaketin yaşandığı yer İzmir'de 750 konutu açıp, vatandaşlarımıza teslim ettik. Bay Kemal sen ne yaptın? Bizim bu millete sevdamız var. Ama unutmayınız hafıza-i beşer, unutur.

"MİLLETİ HEDEFİNE ULAŞTIRACAĞIZ"

AK Parti Dönemi'nde doğmuş nesil, eski Türkiye'yi bilmediği için sahip oldukları imkanları geçmiş ile mukayese edemiyor. Yaptıklarımızı bıkmadan, usanmadan anlatmayı sürdürmeliyiz.

Yeni ekonomi programımızla Türkiye'yi. en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefine hızla ilerliyoruz.

Faiz zengini daha zengin yapar, biz bu çarkı bozup milleti hedefine ulaştıracağız."

"CHP belediyelerinde 15 bin kişiyi işten çıkarıp terörle bağlantılı 45 bin kişiyi işe aldı. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde personel fazlası vardı? Belediyenin borcunu 61 milyar liraya çıkardılar.

"Bunlar hayatı yalan. Çiftçiye yalan sölüyorlar, esnafa yalan söylüyorlar. İstanbul'a yalan söylüyorlar.

Unutmayız ki, karşımızdakiler 2023'teki seçimlere her zamankinden daha yoğun bir kin ile hazırlanıyorlar. Bimi de buna göre hazırlanmamız gerekiyor."