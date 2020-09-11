Erdoğan’dan net mesaj: Biz size büyük geliriz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MED-7 toplantısının ardından bir video paylaştı.

Avrupa Birliği ülkelerine Doğu Akdeniz konusunda mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarında, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya ait görüntülere yer verdi.

Paylaştığı videoda Erdoğan’ın “Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz” ifadeleri yer alıyor.

