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Et yiyemeyen vatandaş mantara yöneldi

İyi bir lif, protein ve çeşitli vitamin ve mineral kaynağı olan İstiridye mantarı kırmızı ete alternatif oldu. Türkiye'de et fiyatları 200 liraya dayanınca vatandaşlar kilosu 40 ila 50 lira arasında değişen bu mantar türüne yöneldi.

10 Ekim 2022 Pazartesi 14:44
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Et yiyemeyen vatandaş mantara yöneldi



Türkiye'de kırmızı et fiyatlarının 200 liraya dayanması ile besin değeri neredeyse aynı olan ve kilosu 40-50 lira arasında değişen istiridye mantarı pazarda vatandaşların ilgi odağı oldu.

Esnaf Hüseyin Akgöz, “İstiridye mantarı besin değeri olarak çok yüksek. Etle karşılaştırıldığında eşdeğerdir. Günümüz Türkiye’sinde çok yaygınlaştı. Az çıktığı için az geliyor tezgahlara. Çok lezzetli bir mantar. Şu anda kilosu 45-50 TL’ye satılıyor. Lezzet olarak diğer mantarlardan daha iyi. Tesis kurulan her yerde yetişiyor. Özellikle bu rutubetli ortamda yetişiyor” dedi.

ET FİYATLARI 200 LİRAYA DAYANDI

Kasaplarda kıymanın kilosu 160 TL'ye satılıyor. Bazı zincir marketlerde ve bazı bölgelerdeki lüks kasaplarda kıymanın kilosu 200 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aynı şekilde dana kuşbaşının ortalama fiyatı da 170-180 TL aralığında bulunuyor.

İSTİRİDYE MANTARININ FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

İstiridye mantarları iyi bir lif, protein ve çeşitli vitamin ve mineral kaynağıdır. İstiridye mantarı aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Yapılan araştırmalara göre hücresel hasarlara karşı bir bariyer oluşturur. Bazı araştırmalara göre düzenli bir şekilde istiridye mantarı tüketmek; yüksek tansiyon ve kolesterol gibi kalp hastalığına sebep olan risk faktörlerini azaltır.

İstiridye mantarı aynı zamanda kan şekerini düzenler ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Faydaları saymakla bitmeyen istiridye mantarının tüm bunlara ek; anti-tümör, anti-inflamatuar ve bağırsak sağlığını iyileştirici özellikleri de vardır.

Anahtar Kelimeler:
EtMantarEt Fiyatları
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