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Ev kullanılmaz hale geldi!

Samsun'da 15 yaşındaki engelli kız çocuğu, annesinin kardeşini sokakta aramaya çıkmasını fırsat bilerek torpil ile oynamaya başladı ancak torpilin patlamasıyla yangın çıktı. Alevler, 2 katlı müstakil evin 1. katını kullanılamaz hale getirdi. Eşyaların kül olduğunu gören anne gözyaşlarına boğuldu.

23 Nisan 2022 Cumartesi 17:20
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Ev kullanılmaz hale geldi!

İlkadım ilçesinde engelli bir kız çocuğu, annesinin sokakta oynayan kardeşini almaya gitmesini fırsat bilerek torpil ile oynamaya başladı. Bir süre sonra elindeki torpili ateşe veren engelli çocuk, torpilin patlaması ile büyük panik yaşadı.

Torpilin patlaması ile alev alan evde kombi de patladı. 2 katlı müstakil evin 1. katını alevler sardı. Engelli kız kendini dışarı atmayı başarırken, elinde yanık oluştu.

Annesinin kardeşini sokakta aramaya çıkmasını fırsat bilen çocuk patlattığı torpille evi kül etti

Yangının büyümesinin ardından mahalleli, 112 itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine gelerek önce yangını söndürdü, daha sonra da soğutma çalışması başlattı. Yangında müstakil evin 1. katı kullanılamaz hale gelirken, evdeki eşyaların kül olduğunu gören anne gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri elinde yanık oluşan engelli kıza müdahale etti.

Annesinin kardeşini sokakta aramaya çıkmasını fırsat bilen çocuk patlattığı torpille evi kül etti

Yangını gören mahalle sakinleri, "İçeride engelli bir kız vardı. Annesi diğer çocuğunu dışarıda ararken evdeki çocuk torpil patlatmış. Torpil patlayınca da yangın çıkmış. Evde hasar büyük" dediler.

İtfaiye ve resmi polis ekiplerinin ayrılmasının ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri yangınla ilgili araştırma yaptı.

Annesinin kardeşini sokakta aramaya çıkmasını fırsat bilen çocuk patlattığı torpille evi kül etti

Anahtar Kelimeler:
SamsunTorpil
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