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Genç hemşirenin sır ölümü

Hemşire Şebnem Köker, İstanbul'da kaldığı pansiyonun 5'inci kattaki odasından demir korkuluklara düşerek can verdi. 29 yaşındaki hemşirenin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

11 Haziran 2021 Cuma 16:17
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Genç hemşirenin sır ölümü

İstanbul Kadıköy'de 5. kattan düşen genç hemşirenin ölüm nedeni araştırılıyor.

İzmir'de bir hastanede çalışan Şebnem Köker, geçen hafta İstanbul'a gelerek, Kadıköy'de erkek arkadaşı T.B.'yle tuttuğu bir pansiyona yerleşti.

ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞTI

Pazartesi gecesi arkadaşıyla tartışan 29 yaşındaki Şebnem Köker, 5'inci kattaki odanın penceresinden, istinat duvarı üzerindeki demir parmaklıkların üzerine düştü.

Genç hemşire olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisin ifadesine başvurduğu T.B., "Tartışmıştık, ben diğer odaya uyumaya gittim. Gürültü üzerine uyanınca, Şebnem’in cansız bedenini gördüm" dedi.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Köker'in kesin ölüm nedenini Adli Tıp Kurumu belirleyecek.

Son Güncelleme: 11.06.2021 16:28
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