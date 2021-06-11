Genç hemşirenin sır ölümü

Hemşire Şebnem Köker, İstanbul'da kaldığı pansiyonun 5'inci kattaki odasından demir korkuluklara düşerek can verdi. 29 yaşındaki hemşirenin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.