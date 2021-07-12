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Hiç gitmediği İstanbul'dan 20 farklı trafik cezası geldi

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Antalya’da yaşayan Hüseyin Şallı'ya hiç gitmediği İstanbul’dan 3 ay içinde 20 ayrı trafik cezası geldi. Şallı, "Ben İstanbul’a hiç gitmemiş bir insanım. İstanbul’un yolunu zaten bilmem. Bu cezalar karşısında kendimi bir tuhaf hissettim. Geçmediğim yollardan geçti gösteriliyor" dedi.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 08:20
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Hiç gitmediği İstanbul'dan 20 farklı trafik cezası geldi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Şallı'ya  hayatında hiç gitmediği İstanbul'dan 20 farklı trafik cezası geldi. Kendisine ait  aracı ile bugüne kadar Antalya dışına hiç çıkmayan Şallı'ya ilk ceza 09 Nisan 2020 tarihinde Mahmutbey istasyonunda geldi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre diğer cezalar ise 3 ay içerisinde farklı tarihlerde İkitelli, İstoç, Fenertepe güzergahlarından geldi. Son ceza 09 Haziran tarihinde İstoç yolunda geldi. Gelen cezalar hakkında Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunan çiftçi, cezaların iptal edilmesini istedi.

Şallı, “Ben Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşayan bir çiftçiyim. Ben İstanbul'a hiç gitmemiş bir insanım. İstanbul'un yolunu zaten bilmem. Ben mahallemde çiftçilik yapıyorum. Ama bana İstanbul tarafından farklı yerlerden ceza gelmiş. Ben bu cezaların nedenini bir türlü bilemiyorum. Bu cezalar karşısında kendimi bir tuhaf hissettim. 20 farklı ceza gelmiş. Geçmediğim yollardan geçti gösteriliyor” şeklinde konuştu. 

Son Güncelleme: 12.07.2021 16:02
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