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Hrant Dink davasının gerekçeli kararı açıklandı

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davayla ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, "FETÖ, cinayeti tasarlayıp adım adım yürürlüğe koyup gerçekleştirdi" denildi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:21
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Hrant Dink davasının gerekçeli kararı açıklandı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili 76 sanıklı dava mart ayında karara bağlanmıştı.

Dvada, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay beraat etti.

Gazeteci Ercan Gün 10 yıl hapis cezası aldı. Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın davası zaman aşımından düştü. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Açıklanan gerekçeli karardan öne çıkanlar:

"FETÖ’nün yıkıcı emelleri doğrultusunda cinayetin işlenmesini sağladılar.''

“FETÖ, cinayeti tasarlayıp, adım adım yürürlüğe koyup gerçekleştirdi.''

“Örgütsel hedefe ulaşmak için cinayeti önleyecek delil ve raporlar gizlendi.''

“Cinayet sonrası deliller karartılarak FETÖ izleri temizlendi.''

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