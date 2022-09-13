Künye
Kıbrıs 32
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Park yeri kavgası mahkememe son buldu
Park yeri kavgası mahkememe son...
Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!
Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
banner107

İlyas Salman'a 2 yıla kadar hapis istemi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu İlyas Salman'ın 2 yıla kadar hapis isteniyor.

13 Eylül 2022 Salı 12:23
562 Okunma
İlyas Salman'a 2 yıla kadar hapis istemi


Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan aktör İlyas Salman hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada ‘Akılsız halk’ şeklindeki söylemi nedeniyle Salman’ın 'Türk Milletini Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İlyas Salman’ın avukatı katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay tarihinde davaya konu olan videoda Türk milletine yönelik 'Akılsız halk' şeklindeki söylemi nedeniyle İlyas Salman’ın 'Türk Milletini Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etti. İlyas Salman’ın avukatı mütalaaya karşı süre istedi. Mahkeme, sanığın mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

"TÜRK MİLLETİNİ ALENEN AŞAĞILAMA" SUÇU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürülüyor. İddianamede İlyas Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.

"MUHALİF TAVRIMI BELLİ ETMEYE ÇALIŞTIM"
 

Oyuncu daha önce üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Sanat hayatın kendisi olmasa da hayatın kendisi gibi olduğunu düşünüyorum. Ben muhalif bir insanım. Muhalif tavrımı belli etmeye çalıştım. Bunu gerçekleştirirken de hiçbir şeyden yılmamak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle halkla hakaret etmedim. Mevcut hükümete oy veren halka uyarı mahiyetinde eleştiren söz söyledim. Günümüzde açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca insanlar vardır. Beni ceza vererek de el sallayarak da uğurlayabilirsiniz. Ben istediğim düzene kavuşsam bile o zaman da eleştirmeye, muhalif kişiliğime devam edeceğim. Çünkü güzelin de güzeli vardır" ifadelerini kullanmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yoğurdun içindekini duyunca tanınmaz hale geldiler
Yoğurdun içindekini duyunca tanınmaz hale geldiler
Taciz şüphelisine meydan dayağı
Taciz şüphelisine meydan dayağı
Şarkıcı Atilla Taş'tan gündeme oturan paylaşım!
Şarkıcı Atilla Taş'tan gündeme oturan paylaşım!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim