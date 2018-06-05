İnce: "En büyük rakibim prompter"

24 Haziran seçimlerinde rakibinin çok güçlü olduğunu söyleyen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Benim rakibim kim biliyor musunuz, prompter" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren İnce, "Millet de sanıyor ki Türkiye'nin en büyük hatibi ama camdan okuyor. Promptera bağlı siyaset yapanın bir gün fişini çekerler" diye konuştu.

Ankara turunun ilk durağı olan Sincan Lale Meydanı'nda vatandaşlara seslenen İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

24 Haziran'da yapacağımız seçimin son Ankara mitinginin provalarını yapıyoruz. 1 milyon kişi toplamalıyız. Rakibim çok güçlü. Benim rakibim kim biliyor musunuz, rakibim prompter, prompter. Millet de sanıyor ki Türkiye'nin en büyük hatibi ama camdan okuyor camdan. Diyarbakır'da Kürt sorununu çözmek için candan konuşan biri lazım camdan konuşan değil. Promptera bağlı siyaset yapanın bir gün fişini çekerler.

​'SÜLEYMAN ŞAH SAĞLIĞINDA BİLE O KADAR GEZMEDİ'

Uçağı yerle değil, gözlüğü yerli değil. Milli olsaydı bunlar Süleyman Şah'ı oradan oraya gezdirirler miydi? Sağlığında bile o kadar gezmedi. Cumhurbaşkanı seçildiğimizde dayatma yok, akıllı liyakat sahibi insanlarla çalışacağız.

Ben imam hatip liselerinde 3 sene öğretmenlik yaptım neden kapatayım?

Erdoğan Adıyaman'a gelmiş demiş ki tütün zararlı. Adıyaman tütününde zehir var da Amerikan tütütünde vitamin mi var. Erdoğan hepimize zararlı. Bunlar emparyalizmin uşağı olmuş. Ben Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim, Ankara'dan.

'ERDOĞAN GELECEK SEÇİMLERİ DÜŞÜNÜYOR, BEN GELECEK NESİLLERİ'

Şehir hastaneleri yaptılar yüzde 70 doluluk garantisi verdiler. 25 yıl kira ödemeye söz verdi devlet. Bayramda İstanbul'a gidecek var mı? Bayramda İstanbul'a gittiğinizde Demirel'in yaptığı köprüden bedava Erdoğan'ın köprüsünden 114 liraya geçeceksiniz.

Erdoğan'la aramızdaki fark: O gelecek seçimleri düşünüyor. Ben gelecek nesilleri düşünüyorum.

Metalde yorgunluk olursa tepeye kadar gider. Belediye başkanından başladıysa cumhurbaşkanına kadar gider. Bir bahar temizliği işte 24 Haziran böyle olacak.

'GÜNEŞ VARKEN AMPÜLE GEREK YOK'