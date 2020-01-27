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İstanbul'da 3.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli verilerine İstanbul'da göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Şile olan depremin derinliği 5.5 kilometre olarak açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

27 Ocak 2020 Pazartesi 14:18
İstanbul'da 3.1 büyüklüğünde deprem!

Kandilli internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12:33'de İstanbul’da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssünü Şile olarak açıklandığı sarsıntı yerin 5.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) tarafından kaydedilen depremleri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. İşte anbean son depremler…

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