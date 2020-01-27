Kandilli internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12:33'de İstanbul’da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssünü Şile olarak açıklandığı sarsıntı yerin 5.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
SON DEPREMLER
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) tarafından kaydedilen depremleri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. İşte anbean son depremler…