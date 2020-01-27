İstanbul'da 3.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli verilerine İstanbul'da göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Şile olan depremin derinliği 5.5 kilometre olarak açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...