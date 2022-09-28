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İşte yerli otomobilin fiyatı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar TOGG’un ilk etapta kaç adet ve kaç liradan satışa sunulacağı merak ediyordu. Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili yeni açıklama geldi.

28 Eylül 2022 Çarşamba 21:36
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İşte yerli otomobilin fiyatı



TOGG otomobilleri için geri sayım başladı. Türkiye’nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın Bursa Gemlik’teki kurulumu hızla devam ediyor. Açılışı 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak fabrikada araçların seri üretimine geçilecek. Peki yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG otomobil fiyatı ne kadar olacak? İşte en çok merak edilen iki sorunun cevabı.

Türkiye’nin otomobili TOGG’un Gemlik’teki fabrikası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor. İlk etapta üretilen 100 aracın güvenlik kontrolleri gereği geri sökümü yapılırken, üretilecek ikinci 100 araç da devlet kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek.

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TOGG’un C-Segment SUV modelinin arkadan itişli versiyonlarının düşük ÖTV diliminde yer alması beklenirken, modellerin 60 bin ile 70 bin Euro arasında fiyatlandırılması bekleniyor.

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Ekim itibariyle seri üretime geçmeyi planlayan TOGG, satışa Mart 2023’te çıkacak. İlk etapta 280 adet üretilecek C-Segment SUV modelinin satış bedeli 60 ila 70 bin Euro arasında değişecek. 29 Ekim’de açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı Gemlik fabrikasında bugüne kadar 100 araç üretildi. Üretilen bu araçların güvenlik kontrolleri gereği yeniden sökümü yapılırken; ikinci 100 adet üretilen araçlar devlet kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek. C-segment SUV TOGG’lar 2023’ün Mart ayında satışa çıkacak. SUV modellerin satışa çıkacağı dönemde sedan modellerin üretimine geçecek fabrikada 2024 yılı itibariyle TOGG’un Hatchback modeli de üretilecek.

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TOGG tarafından dün gece paylaşılan son videoda çevre vurgusu yapıldı. ’Avrupa’nın en temizi olan Gemlik Kampüsümüzde deneme üretimine ve sayısı hızla artan akıllı cihazlarımızın testlerine devam ediyoruz’ açıklaması yer alırken, 1 milyon 200 bin metrekare alandaki fabrikanın test alanında araçların, iniş ve çıkışları, hızlanmaları ve manevralarının görüntüleri yer aldı. Üretim hattı tamamlanan dış cephesi de dijital olan fabrikada küçük bir kız çocuğunun bakışlarının yer aldığı mesaj da dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
OtomobilTürkiyeTOGG
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