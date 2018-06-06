İtalya’da trafik kontrolörleri grevde

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki havalimanlarında görev yapan hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle 8 Haziran'da planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün twitterdan, İtalya'nın bazı kentlerine yönelik iptal edilen tarifeli seferlerle ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, 8 Haziran'da planlanan "Atatürk Havalimanı-Fiumicino Leonardo da Vinci Havalimanı, Fiumicino Leonardo da Vinci Havalimanı-Atatürk Havalimanı, Atatürk Havalimanı-Venedik Marco Polo Havalimanı, Venedik Marco Polo Havalimanı-Atatürk Havalimanı, Atatürk

Havalimanı-Milano Malpensa Havalimanı, Milano Malpensa Havalimanı-İstanbul Atatürk Havalimanı" seferleri yapılamayacak.

Yolcuların uçuşlarla ilgili güncel bilgilere "www.turkishairlines.com" üzerinden ya da "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecekleri belirtildi.