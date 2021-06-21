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İyileşen sayısı ise bugün 5 bin 93 oldu.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı

21 Haziran 2021 Pazartesi 20:47
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İyileşen sayısı ise bugün 5 bin 93 oldu.

 21 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 429'u semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 51 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 236'ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 375 bin 593'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 93 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 237 bin 731'e yükseldi. Toplam test sayısı 58 milyon 773 bin 835'e yükselirken, ağır hasta sayısı 808 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Tablosu
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