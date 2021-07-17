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Kaçak göçmenleri otoyolda bıraktılar

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İnsan tacirleri yurt dışından getirdikleri kaçak göçmenleri otoyolda bırakıp terk etti.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:40
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Kaçak göçmenleri otoyolda bıraktılar

Güneyden kuzeye en önemli geçiş yollarına sahip olan Niğde'de zaman zaman kaçak göçmenler yakalanıyor.

Kentte akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, insan kaçakçıları yurt dışından getirdikleri kaçak göçmenleri otoyolda bıraktı.

Bitlis'te yol kenarına terk edilmiş 70 kaçak göçmen bulundu

Kaçak göçmenlerin Yıldıztepe Beldesi, Hasaköy, Pınarcık ve civar bulunan yerleşim bölgelerinde oldukları tespit edildi. Yaklaşık 150 civarında oldukları tahmin edilen kaçak göçmenler; Niğde'nin yol güzergahında bulunan yerleşim bölgelerine gelince vatandaş ihbarları arttı.

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin çalışması sonucunda yaklaşık 70 kaçak göçmen yakalandı. Su ve açlık çektikleri görülen kaçak göçmenlere jandarma yemek ve su ikram etti.

Halen bölgede olan kaçak göçmenlerle ilgili olarak jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaçak göçmenleri otoyolda bıraktılar - Sputnik Türkiye

Anahtar Kelimeler:
Bitlis
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