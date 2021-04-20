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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kenan Göçer askeri törenle toprağa verildi.

20 Nisan 2021 Salı 16:27
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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü Kırıkhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Kenan Göçer için Kırıkhan’a mezarlığında tören düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verilen Göçer'in cenaze törenine, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'da katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Gazisi
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