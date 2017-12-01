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Kılıçdaroğlu'na 1 milyon 500 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yurtdışına para tranferlerinde adı geçen yakınları, haklarında iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açtı.

01 Aralık 2017 Cuma 17:36
Kılıçdaroğlu'na 1 milyon 500 bin TL'lik tazminat davası
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürü Osman Ketenci ve iş adamı Mustafa Gündoğan'ın avukatları tarafından hazırlanan dilekçe, İstanbul Anadolu nöbetçi asliye hukuk mahkemesine sunuldu.

Dilekçede, "Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım'da partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, Erdoğan ve adı geçenleri hedef alan, küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar isnat ederek ağır hakaretlerde bulunarak, müvekkillerin toplumun kin ve nefret duygularına maruz bırakılmasına sebep olduğu" kaydedildi.

Dilekçede, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat istendi.

3 MİLYON LİRAYI BULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili olarak, "Şu anda 5 kişi, ismi geçen kardeşlerim, dünürüm, diğer ismi geçen arkadaşlarımız davalarını açacaklar. Yakasından bu adamın düşmeyecekler. Yargıda bu hak aranacaktır. Ben de ayrıca tekrar buna yeniden bir dava açacağım. Hukukta hakkımızı yeniden aramanın peşinde olacağım" demişti.

Erdoğan, kendisine, çocuklarına ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon 500 bin lira değerinde manevi tazminat davası açmıştı.

Böylece tazminat oranı 3 milyon liraya çıktı.

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