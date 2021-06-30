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Marmara Denizi'nden 8 bin 867 metreküp müsilaj temizlendi

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi'nden toplam 8 bin 867 metreküp müsilajın temizlendiğini bildirdi.

30 Haziran 2021 Çarşamba 17:45
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Marmara Denizi'nden 8 bin 867 metreküp müsilaj temizlendi

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğine ilişkin şunları kaydetti:

"Marmara Denizimizdeki müsilaj temizleme seferberliğimizin 22'nci gününde çalıştığımız 523 bölgede 462 metreküp müsilajı temizledik. Toplam 8 bin 857 metreküp müsilajı bertaraf ettik. 29 Haziran itibarıyla İstanbul'da 4 bin 602 metreküp, Kocaeli'de 476 metreküp, Bursa'da 165 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 776 metreküp, Çanakkale'de 854 metreküp, Yalova'da 1840 metreküp müsilajı toplayarak düzenli depolama alanlarına gönderdik. Marmara'mız dünden, geçen haftadan daha temiz."

Denetimlere ilişkin de bilgi veren Kurum, "7 bin 584 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan 35 işletmeye faaliyetten men cezası ve 15 milyon 530 bin lira idari para cezası uyguladık, 2 bin 51 atık su numunesi inceledik. Marmara Denizi'miz için 7/24 sahadayız." paylaşımında bulundu.

Son Güncelleme: 30.06.2021 17:49
Anahtar Kelimeler:
Marmara DeniziMüsilaj
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