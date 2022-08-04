Mide küçültme ameliyatı sonrası kan kusarak can verdi

Olay, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde (AFSÜ) yaşandı. 52 yaşındaki Serpil Aydemir mide küçültme ameliyatı için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine (AFSÜ) başvurdu.

İki çocuk annesi Serpil Aydemir'in ameliyatı genel cerrahi servisinde yapıldı. Ancak ameliyattan iki gün sonra taburcu edilen kadın evine gönderildikten sonra rahatsızlanınca tekrar hastaneye kaldırıldı.

İKİ AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

Yaklaşık iki ay yoğun bakımda kalan Serpil Aydemir, sonrasında yaşanan iç kanama sonrası hayatını kaybetti. Aydemir, Emirdağ ilçesinde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Mide küçültme ameliyatından ölüme giden olayla ilgili açıklamalarda bulunan Gökhan Kocaman, teyzesinin yaşadıklarıyla ilgili şu iddialarda bulundu:

– Teyzem mide küçültme ameliyatı için hastaneye başvurdu. Doktor teyzemi ikna etti ameliyat için ve süreç buradan başladı. Ondan sonra teyzeme ameliyat tetkikleri yapılıyor ve teyzem iltihaplı romatizması olduğunu söylüyor ama doktor bunun ameliyata bir engel olmadığını söyledi.

BAYILDIKTAN SONRA İLK MÜDAHALE YAPILDI

– Daha sonra teyzem ameliyat oldu ve ameliyattan iki gün sonra hastaneden çıktı. Çıktıktan üç gün sonra evinde fenalaşıyor. Çocukları ile birlikte hastaneye gidiyor ama orada ilk müdahale yapılmıyor. Teyzem bekletildikten ve bayıldıktan sonra ilk müdahale yapılıyor. Ondan sonra teyzemi yoğun bakıma aldılar.

BAŞKA HASTANEYE GÖTÜRMEK İSTEDİK

– Bu süreçte 20 günden fazla entübe yaptılar ve hiç uyanmadı. Biz Dr. M. A.’dan bilgi almak istedik ama ona ulaşamadık. Daha sonra başka bir hastaneye götürmek istediğimizi söyledik doktorun yardımcılarına, onlar da bunu doktora iletmişler. Doktor A. daha sonra bize telefon açıp hastanın oğluna tehditkâr konuşup, bana hitaben “O dangalak ne biliyor da götürüyor, sadece paranızdan olursunuz” diyor.

– Biz zaten teyzem rahatsız olduğu için bu durumun maddi boyutunu hiç düşünmedik. Doktor “Hiçbir ölüm riski, hayati risk yok” diyerek bize bu şekilde güvence verdi. Ama güvence vermesine rağmen teyzem rahatsızlandı.

DOKTOR OKSİJEN MAKİNESİ İSTEDİ

– Teyzem yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya çıkardılar. Doktor ne dediyse hepsini harfiyen yerine getirdik. Birkaç gün sonra doktor “Durumu iyi, artık hiçbir riski yok” dedi. Daha sonra bizden oksijen makinesi istedi, aldık. Ondan sonra doktor teyzemi taburcu etti.

BİR KOVA KAN ÇIKTI

– Üç gün sonra teyzem tekrar rahatsızlandı. Bu sefer ki rahatsızlığında ağzından, alt kısmından ve arka kısmından pıhtı gibi neredeyse bir kova kan çıktı. Biz bu defa Emirdağ Devlet Hastanesi’ne gittik. Oradaki doktor teyzemin iç kanama geçirdiğini söyleyerek ameliyat olduğu hastane olan AFSÜ'ye naklini gerçekleştirdi.

– Teyzem hastaneye ulaştıktan sonra saatlerce bekletildi, gece yoğun bakıma alındı ve birkaç saat sonra bizi telefon ile arayarak hastamızın vefat ettiği belirtildi. Biz bu konunun araştırılmasını, hukuk önünde, adalet önünde yapılması gerekenlerin yapılmasını istiyoruz. Gerçekten bir hukuk devletinde yaşıyorsak konunun araştırılmasını yetkililerden istiyoruz.

HASTANE: KONU GEREKEN BİRİMLERE İLETİLDİ

Konuyla ilgili bilgisine başvurulan hastane yönetimi ise konunun gereken birimlere iletildiğini ve değerlendirme sürecinin devam ettiği yönünde bilgi verdi. (İHA)