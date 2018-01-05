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Piyangonun KKTC talihlisi o parayla cami yaptıracak

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Çeyrek bilete isabet eden Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin KKTC'li talihlisi Sedat Güney Öztürk, alacağı parayla Hatay Kırıkhan'da cami yaptıracağını açıkladı.

05 Ocak 2018 Cuma 10:05
Piyangonun KKTC talihlisi o parayla cami yaptıracak
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Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin isabet ettiği dört çeyrek biletten birinin, KKTC’de Merit Casino’da kurpiyer olarak çalışan Sedat Günay Öztürk'e ait olduğu ortaya çıkmıştı. 

15 LİRALIK BİLETLE 15 MİLYON LİRASI OLDU

15 liralık çeyrek biletle 15 milyon liranın sahibi olan Sedat Günay Öztürk, KKTC'li gazeci Sefa Karahasan'a konuştu.

Aldığı parayla Hatay Kırıkhan'a cami yaptıracağını söyleyen KKTC'li talihli, "Ailem benim her şeyim. Para önemli değil. Kıbrıs’ta yaşamayacağım. Ege’de yaşam süreceğim. Çalıştığım Merit Grubu beni var etti. Patronlarıma ve müdürlerime teşekkür ediyorum" dedi.   

DİYANET'İN 'HARAMDIR' FETVASI VAR! 

Diyanet ‘Piyango bileti almak kumardır ve haramdır' demişti. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır” açıklaması yapmıştı.

Dolayısıyla piyangodan kazanılan parayla cami yaptırılıp yaptırılamayacağı da merak konusu oldu. 

BİLETİ BORÇLANARAK SATIN ALMIŞ

Sedat Günay Öztürk'ün bilet alacak parası olmadığı için seyyar satıcıya borçlanarak bilet aldığı ortaya çıkmıştı.

İKRAMİYEYİ KAZANINCA YAPTIĞI İLK PAYLAŞIM
 
Sedat Günay Öztürk, ikramiyeyi kazandıktan sonra Facebook hesabından 'Hayat beni harcadın ama Allah kurtardı haberin olsun elhamdullah' yazdı. 

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