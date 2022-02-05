Künye
Kıbrıs 15
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış yapmak isterken yakalandı
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış...
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...

Prof. Dr. Murat Özcan corona virüse yenildi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Özcan, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Özcan'ın hatırlatma dozu aşılarını yaptırmadığı öğrenildi.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:42
409 Okunma
Prof. Dr. Murat Özcan corona virüse yenildi
banner108

Bir doktor daha corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Genel cerrah olan Prof. Dr. Murat Özcan 10 gün önce, öğretim üyesi olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde corona virüs nedeniyle tedavi altına alındı.

Özcan'ın diyabet ve tansiyon gibi bazı kronik hastalıkları vardı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Özcan bugün corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Edirne Tıp Fakültesi'nden 1981 yılında mezun olan Özcan, kariyerinin tamamını, uzmanlık eğitimini tamamladığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde geçirdi.

Özcan'ın hatırlatma dozu aşılarını olmadığı öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan corona virüse yakalandı
Erdoğan corona virüse yakalandı
Gözü alnında doğdu, sahibi neye uğradığını şaşırdı
Gözü alnında doğdu, sahibi neye uğradığını şaşırdı
Erdoğan: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz
Erdoğan: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim