Prof. Dr. Murat Özcan corona virüse yenildi

Bir doktor daha corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Genel cerrah olan Prof. Dr. Murat Özcan 10 gün önce, öğretim üyesi olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde corona virüs nedeniyle tedavi altına alındı.

Özcan'ın diyabet ve tansiyon gibi bazı kronik hastalıkları vardı.



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Özcan bugün corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Edirne Tıp Fakültesi'nden 1981 yılında mezun olan Özcan, kariyerinin tamamını, uzmanlık eğitimini tamamladığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde geçirdi.



Özcan'ın hatırlatma dozu aşılarını olmadığı öğrenildi.