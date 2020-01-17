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Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

17 Ocak 2020 Cuma 23:07
Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Türk siyasi hayatına damgasını vuran siyasetçi ve eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit 97 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, Ankara'da tedavi görmekte olduğu GATA'da 97 yaşında hayatını kaybetti.

ECEVİT'İN KARARLARINDA ROL OYNADI

Rahşan Ecevit, Türk siyasi tarihinde çoğu zaman arkaplanda kalmayı tercih eden kimi zaman da ön plana çıkan bir siyasi aktördü. Eşi Bülent Ecevit'in aldığı kararlarda etkili olduğu iddia edildi.

Bursa'da 1923 yılında doğan Rahşan Ecevit, eşi Bülent Ecevit'le Robert Koleji yıllarında tanıştı ve sonraki yıllarda evlendi.

Rahşan Ecevit, eşi Bülent Ecevit'in siyasi yasaklı olduğu yıllarda Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanlığını yaptı.

Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıkladı.

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Bülent EcevitRahşan EcevitVefatHaberTürkiye
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