Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı tutuklandı

Denizli'de ayrılmak istiyor diye Şebnem Şirin'i bıçakla boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı tutuklandı. Zıbıncı'nın "cinsel istismar'' da dahil olmak üzere 6 ayrı suçlamayla ilgili sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı, ifadesinde olay anını hatırlamadığını ileri sürdü.