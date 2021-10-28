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Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı tutuklandı

Denizli'de ayrılmak istiyor diye Şebnem Şirin'i bıçakla boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı tutuklandı. Zıbıncı'nın "cinsel istismar'' da dahil olmak üzere 6 ayrı suçlamayla ilgili sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı, ifadesinde olay anını hatırlamadığını ileri sürdü.

28 Ekim 2021 Perşembe 12:57
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Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı tutuklandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ayrılmak isteyen Şebnem Şirin'i (25) boğazından bıçaklayarak öldüren erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25) tutuklandı.

Gıda mühendisi Şebnem Şirin'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

''PİŞMAN MISINIZ?'' SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Furkan Zıbıncı, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorularına yanıt vermedi.

OLAY ANINI HATIRLAMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

İfadesinde, olay anını hatırlamadığını ileri süren cinayet zanlısı Zıbıncı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

6 SUÇTAN SABIKA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Şebnem Şirin'i vahşice katleden Zıbıncı'nın "cinsel istismar'', ''gasp'', ''trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan 6 ayrı kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Hakkında işlem yapılan suçlamalardan bazılarının cezasının ertelendiği, bazı suçlarda da para cezası ödediği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Şebnem ŞirinCinayetFurkan Zıbıncı
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