Suriye İdlib'de 33 şehit, 32 yaralı

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 asker şehit oldu. Hatay Valisi Doğan yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan 32 askerin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, "Rus uçakları Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı. Türk askeri olmaması gereken bölgede rejim jetlerince vuruldu. Türkiye'nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız" denildi.