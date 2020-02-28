Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
"Kelle Paça koronavirüsten koruyor"
Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek
Bu kavramlar artık sona erecek!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Koronavirüsü'nden iyileşenler yeniden hastalanıyor
İyileşenler yeniden hastalanıyor...
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu

Suriye İdlib'de 33 şehit, 32 yaralı

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 asker şehit oldu.

28 Şubat 2020 Cuma 09:32
402 Okunma
Suriye İdlib'de 33 şehit, 32 yaralı

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 asker şehit oldu. Hatay Valisi Doğan yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan 32 askerin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, "Rus uçakları Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı. Türk askeri olmaması gereken bölgede rejim jetlerince vuruldu. Türkiye'nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız" denildi.

Son Güncelleme: 28.02.2020 10:33
Anahtar Kelimeler:
SuriyeTürkiyeİdlib
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
piremses 2020-02-28 10:47:20

Bir şehit annesi sözü!
"Şehidin helvası sizin ocakta kavrulmadığı sürece, size hep tatlı gelecek..."

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
piremses 2020-02-28 10:48:50

FİLLER TEPİŞİR ÇİMENLER EZİLİR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Altun: Askerlerimizi şehit edenler yaptıklarının bedelini ödeyene kadar Suriye’deki operasyonlarımız devam edecek
Altun: Askerlerimizi şehit edenler yaptıklarının bedelini ödeyene kadar Suriye’deki operasyonlarımız devam edecek
200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı
200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı
Bakan Akar ve komutanlar sıfır noktasında
Bakan Akar ve komutanlar sıfır noktasında
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim