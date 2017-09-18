Tanıştıkları otobüs düğün araçları oldu

Kocaeli'de 200 numaralı İzmit-Kartal otobüsünde tanışan Müslüm ve İlknur Yıldız çiftine, düğün aracı olarak tanıştıkları otobüs tahsis edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Park'a ait 200 numaralı İzmit-Kartal otobüsünde tanışan çift, hafta sonu Derince Yenikent Mahallesi'nde yapılan düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Çiftin düğün aracı ise 4 Şubat 2015'te tanıştıkları 200 numaralı İzmit-Kartal otobüsü oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çavdar Caddesi'nde yer alan bir çiçekçide görenlerin şaşkın bakışları arasında gelin arabası olarak süslendi. Otobüsteki, "Bir yolculuk yapacaktık konu nereye geldi" yazısı da dikkati çekti.

Gelin arabası gibi süslenen otobüs, konvoy eşliğinde gelin evine gitti. Daha sonra buradan gelini alan damat ve yakınları, gelin arabası olarak kullandıkları otobüsle konvoy halinde düğün salonuna gitti.

"Otobüsü bize düğün aracı olarak tahsis ettiler"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Damat Yıldız, çok mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlknur otobüse binince bavulunu önüme koydu. O an gözlerini gördüm onun, yüzüne baktım ve ondan etkilendim. Türk filmlerindeki gibi aklımdan geçirmeye başladım. Acaba ne söylesem de tekrar gözlerini görsem. Tekrar gözlerine bakmak ve onunla konuşmak için bahane arıyordum. Daha sonra yanıma oturdu. Muhabbet etmek için bahaneler aradım. Sonra muhabbete başladık. Yol boyunca yaptığımız muhabbetten sonra onunla çok fazla ortak yönümüz olduğunu fark ettim. Onunla tekrar karşılaşmak istiyordum. Daha sonraları görüşmek için irtibatlarımızı aldık. O günden bu yana da her zaman beraberiz. Sonuç, işte bugün düğünümüz oluyor."

Düğün tarihinin belirlenmesinin ardından aklına tanıştıkları otobüsü düğün aracı olarak kullanma fikri geldiğini aktaran Yıldız, "Daha sonra Büyükşehir Belediyesi ile görüştüm. Durumu yetkililere anlattım. Sağ olsunlar onlar da sıcak baktılar. Düğün günü 200 nolu hattaki otobüsü bize düğün aracı olarak tahsis ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na ve ilgili personele teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gelin İlknur Yıldız da 4 Şubat 2015'te tanıştıklarına işaret ederek, "O gün kardeşimin yanına gitmiştim İstanbul'a. Kocaeli'ye dönüş için 17.30'da otobüse binmiştik. Sonra ben onun yanına oturdum. Bana bakışlarını fark ettim. Bir şekilde aramızda bir muhabbet oldu. O gün kardeşimin yanından sıkılıp erken ayrılmaya karar vermeseydim Müslüm ile tanışamayacaktım." açıklamasında bulundu.