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Taşova: “Virüsün nasıl değişeceğini bilmiyoruz”

29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:53
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Taşova: “Virüsün nasıl değişeceğini bilmiyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, virüsün hayatta kalmak için uğraştığını belirterek, “Önümüzde ne olacağını bilmiyoruz. Bu virüs nasıl değişecek, ne olacak, aşılarımız tamamen etkili olacak mı onu da bilmiyoruz. Bütün tedbirlerin aynı anda alınması önemli” dedi.

Korona virüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ederken tam kapanmanın ardından geçilen kademeli normalleşmede tedbirlere uyulmaya devam ediyor. Tedbirler işe yararken vaka sayıları da ülkemizde gün geçtikçe düşüyor. Son 24 saatte 164 kişinin hayatını kaybederken, 7 bin 773 yeni vaka tespit edildi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

“Toplantı ve kutlamalar alınan tedbirleri başa döndürüyor”
Taşova, tedbirlerin hayat kurtardığını belirterek, “Bir yol haritamızın olmasının gerekliliği ortada. Bir takım toplantıların, kutlamaların yapılması alınan tedbirlerin bir anda başlangıç düzeyinin bile gerisine gitmesine neden olduğunu hepimiz gördük. Yine alınan tedbirlerle de vaka sayılarının ne kadar aşağılara inebileceğini gördük. Önemli olan bu tedbirlerle, toplum bilinçlenmesiyle birlikte aşılamanın da hızlanarak devam etmesi” diye konuştu.

“Bütün tedbirlerin aynı anda alınması önemli”
Pandeminin devam ettiğini, virüsün dünyada kalmak için savaş verdiğini belirten Taşova, “Daha bu iş bitmedi. Pandemi devam ediyor ve virüste dünyada kalmak için uğraşıyor. Bir yığın mutasyon ve varyantlar gelişiyor. Önümüzde ne olacağını bilmiyoruz. Bu virüs nasıl değişecek, ne olacak, aşılarımız tamamen etkili olacak mı onu da bilmiyoruz. Bütün tedbirlerin aynı anda alınması önemli. Bir tedbir alıp diğerinde ihmalkarlık yaparsanız neler yaşadığımızı gördük” ifadelerini kullandı.

“Her seviyeye aşı inmeli”
Herkesin aşılanması gerektiğini söyleyen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Şuanda en fazla hasta grubumuz 40-50 yaş. Özellikle aşılanmamış olan gruplar daha çok hastanede yatıyor. O nedenle biran önce her seviyeye aşının inmesi şimdilik alınacak önlemler içerisinde önemli görülüyor” dedi.

“Eğitim çok önemli”
Okulların açılması gerektiğini de kaydeden Prof. Dr. Taşova, daha sonra şunları söyledi:
“Okuldan kaynaklı bir salgın için Dünya Salgın Örgütü aslında iyi bir önlem aldı. Ama artık okulların açılması gerektiğini düşünüyorum. Tabi ki kontrollü olarak açılması gerekiyor. Sınıf sayısının ayarlanması, gerekli eğitimlerin verilmesi gibi konulara dikkat edilmeli. Gerekli eğitim verildiği zaman bunun bir sorun olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü eğitim çok önemli. Eğitimin sonunda bilim insanları yetişiyor ve bilim insanlarına ne kadar ihtiyacımız olduğunu da bu pandemi bir kez daha vurguladı.”

İHA

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