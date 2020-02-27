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TC Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

27 Şubat 2020 Perşembe 23:15
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TC Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

TC Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirti.

Bakan Akar ve ABD’li mevkidaşı Esper, İdlib sorunun çözümü başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

"İdlib’de Türkiye ile çalışmanın yollarını arıyoruz"

Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, Esper ve Akar arasındaki telefon görüşmesine ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Gleason, "İki bakan, Rusya ve İran tarafından desteklenen Esed rejiminin İdlib’deki gaddar saldırganlığını, bunun Suriye’nin kuzeybatısında medyana getirdiği insani krizi ve Libya’daki durumu ele aldı.” ifadesini kullandı.

İdlib’deki duruma ilişkin ise Gleason, “Başkan Trump’ın salı günü ifade ettiği ve bugünkü görüşmede de görüşüldüğü üzere, ABD’nin, Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, İdlib bölgesine hava desteği amaçlı ABD'den Patriot hava savunma sistemi talebinde bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
SuriyeİdlibTürkiye
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