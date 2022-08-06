Künye
Kıbrıs 34
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cezaevi'ne gönderildi...
Cezaevi'ne gönderildi...
Şirket parasını zimmetine geçirdi
Şirket parasını zimmetine geçirdi
Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar
Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar
Kaçak geldi, hırsızlıktan tutuklandı!
Kaçak geldi, hırsızlıktan tutuklandı!
Öğrencisiyle ilişkiye girdi... 9 yıl hapsi boyladı!
9 yıl hapsi boyladı!

Tek kişilik skutere 6 kişi bindiler…

Son günlerde kullanımı hızla yayılan skuterlar ile ilgili skandal bir görüntü de Antalya’dan geldi. Tek kişilik skutere 6 genç birlikte bindi. O anlar yoldan geçenlerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 15:54
239 Okunma
Tek kişilik skutere 6 kişi bindiler…
banner48

Son aylarda ulaşımda yoğun olarak kullanılan ve yaşanan kazalarda ölümlere dahi yol açan skuterler, gençlerin eğlence aracı oldu. Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde dün gece bir grup genç, kredi kartıyla kiraladıkları skutere 6 kişi bindi. Skuterin üzerinde 4 kişi arka arkaya dururken, 2 kişi ise omuzlara çıktı. Konyaaltı Sahili'nde Arnavut kaldırım taşlarıyla kaplı yoldan skuterle düşmeden inen gençleri cep telefonuyla görüntüleyenler, "İyi sürüyor valla helal olsun" sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi.

Skutere trafik kuralları gereği 2 kişi binilmesi halinde 427 lira ceza uygulanıyor.

Tek kişilik skutere 6 kişi bindi - Gündem Haberleri

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna'dan çıkan 3 gemiden ilki İstanbul açıklarına ulaştı
Ukrayna'dan çıkan 3 gemiden ilki İstanbul açıklarına ulaştı
Kirayı geciktiren kiracısının çelik kapısını çaldı
Kirayı geciktiren kiracısının çelik kapısını çaldı
Sungun Babacan hayatını kaybetti
Sungun Babacan hayatını kaybetti










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim