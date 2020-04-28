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THY açıkladı!

Uçuşlar 28 Mayıs'a kadar ertelendi.

28 Nisan 2020 Salı 18:59
1758 Okunma
THY açıkladı!

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını nedeniyle uçuşları durdurma kararının 28 Mayıs’a uzatıldığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Koronavirüs küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda tüm iç hat ve dış hat uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur." ifadesine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıThyKoronavirüs
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Reşat eşan 2020-04-28 20:20:44

İnşallah çünkü igiltered kaldın eşimle kktcye gitmek istiyoruz amin

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