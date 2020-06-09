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THY'den yolculara saat uyarısı

Türkiye'de İç hat uçuşlarına başlayan Türk Hava Yolları, yolcularının uçuşlarından 3 saat önce havalimanına gelmeleri konusunda uyardı.

09 Haziran 2020 Salı 15:39
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THY'den yolculara saat uyarısı

Türkiye'de  İç hat uçuşlarına başlayan Türk Hava Yolları, yolcularının uçuşlarından 3 saat önce havalimanına gelmeleri konusunda uyardı.

Konuyla ilgili olarak yolcularına bilgilendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları, "Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir. Check-in işlemlerinin, iç hat uçuşları için tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika ve dış hat uçuşlarından 75 dakika önce sona ereceğini lütfen unutmayın. Sağlıklı ve keyifli uçuşlar dileriz" uyarısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıThy
Yorumlar
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Tatilci 2020-06-09 15:50:07

Yav birgun onceden gelin , havalimaninda yatin kalkin en garantisi olur :/ 3 saat bekleyeceksem zaten gitmem ben o tatile. ANcak mecbur olrusam giderim.

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Tc 2020-06-09 16:07:31

Adada mağduruz bilet alıyoruz Türkiye’ye biletler yine iptal oldu!! 10 haziranda açılacak dediniz 20sine aldık bileti şimdide 1 temmuza ertelendi Ercan uçuşları lanet olsun koskoca THY açıklama yapmıyor

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THY 2020-06-09 16:49:08

HE YA BİLET YİNE İPTAL AÇIKLAMA YOK

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