THY'den yolculara saat uyarısı

Türkiye'de İç hat uçuşlarına başlayan Türk Hava Yolları, yolcularının uçuşlarından 3 saat önce havalimanına gelmeleri konusunda uyardı.
Konuyla ilgili olarak yolcularına bilgilendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları, "Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir. Check-in işlemlerinin, iç hat uçuşları için tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika ve dış hat uçuşlarından 75 dakika önce sona ereceğini lütfen unutmayın. Sağlıklı ve keyifli uçuşlar dileriz" uyarısında bulundu.
Yav birgun onceden gelin , havalimaninda yatin kalkin en garantisi olur :/ 3 saat bekleyeceksem zaten gitmem ben o tatile. ANcak mecbur olrusam giderim.
Adada mağduruz bilet alıyoruz Türkiye’ye biletler yine iptal oldu!! 10 haziranda açılacak dediniz 20sine aldık bileti şimdide 1 temmuza ertelendi Ercan uçuşları lanet olsun koskoca THY açıklama yapmıyor
HE YA BİLET YİNE İPTAL AÇIKLAMA YOK